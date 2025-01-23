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15:24, 23 января 2025Бывший СССР

В МИД отреагировали на борьбу украинских депутатов с памятником морякам подлодки «Курск»

Захарова: В Одессе снесли памятник морякам-соотечественникам с подлодки «Курск»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украинские депутаты продолжают вести борьбу с памятниками, связанными с Россией. Об этом в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, в середине января в городском совете Одессы потребовали снести памятную плиту морякам-подводникам с затонувшей подводной лодки «Курск».

«Почему стоит эта плита? Потому что часть моряков [на подлодке] была из одесситов. И [украинские власти] не постеснялись уничтожить плиту своим соотечественникам», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины провел масштабную дерусификацию географических объектов в республике. В том числе в Днепропетровской области были переименованы Дуб памяти Ленина и балка Кацаповка.

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