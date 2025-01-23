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14:46, 23 января 2025Экономика

В московской теплой зиме увидели опасность

Эколог Пинаев: Потепление в столице может быть опасно для животных
Мария Черкасова

Фото: Steve Hillebrand / Wikimedia

Аномальное потепление в Москве может быть опасно для некоторых животных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эколог Владимир Пинаев.

Заяц, ласка, горностай могут стать легкой добычей для хищников — при отсутствии снега их белый камуфляж будет привлекать внимание хищников, вместо того чтобы прятать.

Для рыб аномально теплая зима может иметь и достоинства, и недостатки. Например, их реже ловят в плюсовую температуру, что влияет на рост популяции. Однако высокие температуры могут привести к раннему нересту, а последующие морозы не будут полезны для икры.

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Животные, как и люди, страдают от гололеда — одного из последствий аномального тепла. Теплая зима может привести к увеличению количества грызунов в черте города, поскольку при морозе они обычно укрываются под снегом, а при потеплении могут переселиться в дачные дома или подвалы.

По словам ассистента Департамента рационального природопользования института экологии РУДН Алены Коноваловой, при раннем потеплении плодовые деревья могут начать цвести раньше, а в случае возвращения морозов есть риск потери урожая. Это в том числе приведет к уменьшению корма для насекомых и птиц. Резкие заморозки могут повлиять на урожай озимых культур, добавила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 23 января, в Москве ожидаются гололед и околонулевая температура. По словам синоптика Евгения Тишковца, с 23 января минимум до конца месяца в московском регионе и других регионах центральной части России наступит метеорологическая весна.

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