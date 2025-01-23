В Москве заметили ледяные волосы

В Москве обнаружили редкое природное явление – ледяные волосы

«Ледяные волосы» заметили в столичном Измайловском парке недалеко от Красного пруда. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

При этом редком природном явлении лед формируется в виде «волос» на влажной гниющей древесине. «Волосы» могут достигать в длине 20 сантиметров. Они появляются при температура на уровне нуля градусов. Явление «держится» недолго, появляясь только на несколько часов.

По словам ученых, «волосы» появляются из-за гриба-плесени на древесине. Продукты его жизнедеятельности смешиваются с водой и на поверхности не дают «волоскам» льда слипнуться и сформировать ледяные структуры.

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