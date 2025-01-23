Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 23 января 2025Экономика

В Москве заметили ледяные волосы

В Москве обнаружили редкое природное явление – ледяные волосы
Мария Черкасова

Фото: Albert Beukhof / Shutterstock / Fotodom

«Ледяные волосы» заметили в столичном Измайловском парке недалеко от Красного пруда. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

При этом редком природном явлении лед формируется в виде «волос» на влажной гниющей древесине. «Волосы» могут достигать в длине 20 сантиметров. Они появляются при температура на уровне нуля градусов. Явление «держится» недолго, появляясь только на несколько часов.

По словам ученых, «волосы» появляются из-за гриба-плесени на древесине. Продукты его жизнедеятельности смешиваются с водой и на поверхности не дают «волоскам» льда слипнуться и сформировать ледяные структуры.

Ранее эколог Владимир Пинаев рассказал, что аномальное потепление в Москве может быть опасно для некоторых животных. Например, заяц, ласка, горностай могут стать легкой добычей для хищников из-за отсутствия снега, когда белый камуфляж привлекает внимание хищников, вместо того чтобы прятать животных.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      В Кремле высказались о безопасности купания в Черном море после ЧП с мазутом

      Украинка с самыми большими щеками в мире снялась без макияжа

      В Ираке рассказали о состоянии взятой в плен гражданки России и Израиля Цурковой

      Путин провел важный телефонный разговор

      Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

      Ковальчук заявил о преимуществах москитного флота для России

      Женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения

      Зеленскому указали на «проблему посерьезнее»

      Ротару передумала продавать квартиру в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше