Депутат Рады Безуглая назвала арест генералов ВСУ поиском козлов отпущения

Арест бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта Артура Горбенко выглядит как поиск козлов отпущения. Так задержание высокопоставленных офицеров назвала в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Парламентарий заявила, что не поддерживает судебное преследование военных, поскольку качество их войскового управления было прямым следствием деятельности украинского Генерального штаба. Она выразила уверенность, что за провалы на фронте ответственен в первую очередь экс-командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

«Если это не повлечет за собой арест Содоля, который своим руководством в первую очередь повлек за собой такую ​​ситуацию, то, несмотря на очевидные промахи генералов, это также будет выглядеть как попытка найти козлов отпущения низшего ранга», — заявила нардеп.

Галушкин и Горбенко были арестованы 22 января. Их обвинили в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. По версии следствия, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, что привело к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.