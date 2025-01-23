Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:16, 23 января 2025Бывший СССР

Арест генералов ВСУ назвали в Раде поиском козлов отпущения

Депутат Рады Безуглая назвала арест генералов ВСУ поиском козлов отпущения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Арест бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина и генерал-лейтенанта Артура Горбенко выглядит как поиск козлов отпущения. Так задержание высокопоставленных офицеров назвала в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Парламентарий заявила, что не поддерживает судебное преследование военных, поскольку качество их войскового управления было прямым следствием деятельности украинского Генерального штаба. Она выразила уверенность, что за провалы на фронте ответственен в первую очередь экс-командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

«Если это не повлечет за собой арест Содоля, который своим руководством в первую очередь повлек за собой такую ​​ситуацию, то, несмотря на очевидные промахи генералов, это также будет выглядеть как попытка найти козлов отпущения низшего ранга», — заявила нардеп.

Галушкин и Горбенко были арестованы 22 января. Их обвинили в провале обороны на харьковском фронте в 2024 году. По версии следствия, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, что привело к утрате Киевом контроля над частью территорий в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Необычное вооружение из Северной Кореи заметили под Курском. Что о нем известно?

      На Западе призвали совместно с Россией создать новую архитектуру безопасности

      Рост цен на картофель объяснили его чрезмерной дешевизной

      Неизвестный пытался доставить телефоны в российский СИЗО при помощи дрона

      Названа самая красивая женщина в мире

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели на радаре неопознанные метки во время полета

      Скорсезе и Ди Каприо выпустят совместный фильм

      Арест генералов ВСУ назвали в Раде поиском козлов отпущения

      Предсказаны масштабы падения автомобильного рынка России

      Создан самый маленький биомедицинский робот в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше