В России уборщик очищал дорогу от снега и сломал воинский мемориал

В Иркутской области уборщик очищал дорогу от снега и сломал воинский мемориал

В городе Зима Иркутской области уборщик очищал дорогу от снега и сломал воинский мемориал. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным российского издания, Стену Памяти в парке Победы повредили накануне. Представители местных властей написали заявление в полицию.

Иркутские оперативники просмотрели записи с камер и нашли виновника. Выяснилось, это не вандал. Плиту случайно задел лопатой один из рабочих, когда боролся с сугробами. Теперь мужчине придется возмещать ущерб.

До этого стало известно, что житель Калининграда воспользовался Вечным огнем для снятия изоляции с проводов.

Спустя некоторое время в отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 («Осквернение места захоронения и надмогильного сооружения, предназначенного для церемоний в связи с поминовением умерших») УК РФ.