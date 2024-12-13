Россиянин воспользовался Вечным огнем для снятия изоляции с проводов и попался

Жителя Калининграда задержали за попытку снять изоляцию с проводов Вечным огнем

Сотрудники силовых структур задержали жителя Калининграда, который использовал пламя Вечного огня на воинском мемориале для снятия изоляции с проводов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 («Осквернение места захоронения и надмогильного сооружения, предназначенного для церемоний в связи с поминовением умерших») УК РФ.

По версии следствия, все произошло днем 7 декабря. Фигурант воспользовался чашей Вечного огня на братской могиле советских воинов для обжига изоляции электрических проводов, которые намеревался сдать в металлолом. Ему уже предъявили обвинение.

Ранее в Казани 16-летний подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.