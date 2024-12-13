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11:58, 13 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин воспользовался Вечным огнем для снятия изоляции с проводов и попался

Жителя Калининграда задержали за попытку снять изоляцию с проводов Вечным огнем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали жителя Калининграда, который использовал пламя Вечного огня на воинском мемориале для снятия изоляции с проводов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 («Осквернение места захоронения и надмогильного сооружения, предназначенного для церемоний в связи с поминовением умерших») УК РФ.

По версии следствия, все произошло днем 7 декабря. Фигурант воспользовался чашей Вечного огня на братской могиле советских воинов для обжига изоляции электрических проводов, которые намеревался сдать в металлолом. Ему уже предъявили обвинение.

Ранее в Казани 16-летний подросток бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.

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