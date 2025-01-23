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13:05, 23 января 2025Силовые структуры

В российском городе накрыли сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 миллионов рублей

В Москве выявили сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве выявили сеть аптек с контрафактными препаратами на десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Они обвиняются по статье 238.1 («Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2023 года фигуранты вступили в сговор с целью сбыта на территории России контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. На территории города Москвы они организовали приобретение таких препаратов из-за границы и их ввоз в страну.

Далее обвиняемые из числа сотрудников одной из столичных фармацевтических компаний сбыли незарегистрированные лекарства на сумму более 100 тысяч рублей.

Следователями были проведены обыски по местам жительства обвиняемых, а также в аптеках, где изъяли эти лекарства. Общая стоимость изъятых препаратов составила более десяти миллионов рублей. В ходе расследования были установлены пять человек, причастных к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила сеть нелегальных аптек в российском регионе.

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