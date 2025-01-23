Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 23 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили шесть человек за организацию незаконной миграции

В Астраханской области осудили шесть человек за организацию незаконной миграции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Астраханской области осудили шесть человек за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Они признаны виновными по статье 322.1 («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой и группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, две местные жительницы нашли людей, с которыми вступили в сговор и сделали от их имени направление в правоохранительные органы ходатайства о приглашении на въезд 43 граждан Сирии, приложив документы с ложными данными. За каждое такое разрешение на въезд они получали вознаграждение.

Суд приговорил женщин к трем годам со штрафом в 100 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения детьми 14 лет. Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком также на 2,5 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с них незаконного вознаграждения на сумму 187 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке в Москве под видом ремонта телефонов занимались легализацией незаконной миграции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручение после катастрофы с танкерами в Керченском проливе

      Врачи раскрыли неожиданную пользу суши

      Бывшему замгубернатора Севастополя продлили арест

      P.Diddy подал в суд на журналистов

      Германия разместит истребители в Польше

      Москвичам пообещали 15-градусные морозы в марте

      Дочь Ренаты Литвиновой вышла в свет в колье за 19 миллионов рублей

      В российском регионе за расправу над девушкой 15 лет назад задержан мужчина

      Главком ВСУ призвал ввести цензуру в военное время

      Рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше