В российском регионе осудили шесть человек за организацию незаконной миграции

В Астраханской области осудили шесть человек за организацию незаконной миграции

В Астраханской области осудили шесть человек за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Они признаны виновными по статье 322.1 («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой и группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, две местные жительницы нашли людей, с которыми вступили в сговор и сделали от их имени направление в правоохранительные органы ходатайства о приглашении на въезд 43 граждан Сирии, приложив документы с ложными данными. За каждое такое разрешение на въезд они получали вознаграждение.

Суд приговорил женщин к трем годам со штрафом в 100 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения детьми 14 лет. Остальным участникам назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком также на 2,5 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с них незаконного вознаграждения на сумму 187 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке в Москве под видом ремонта телефонов занимались легализацией незаконной миграции.