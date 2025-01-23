В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над 10-месячным сыном

В Мелитополе задержали подозреваемого в убийстве 10-месячного сына

В Мелитополе задержали подозреваемого в расправе над 10-месячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Запорожской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, вечером 19 января в правоохранительные органы поступило сообщение о 10-месячном ребенке без признаков жизни. Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили на теле мальчика повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, это произошло из-за тупой травмы живота.

В ходе следствия удалось установить причастность к преступлению 28-летнего отца ребенка. На допросе он сообщил, что находился дома с детьми. Днем ребенок начал плакать и выбираться из кровати, чем разозлил мужчину. Тогда злоумышленник ударил его рукой в живот. Малыш получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина расправился молотком с лежачим больным.