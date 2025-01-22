В российском регионе мужчина расправился молотком с лежачим больным

В Тюменской области мужчина забил молотком больного человека

В Тюменской области мужчина расправился молотком с лежачим больным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, днем 8 сентября 2024 года мужчина на почве возникших личных неприязненных отношений взял молоток и нанес им не менее пяти ударов по голове пострадавшего. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью. По показаниям свидетелей, нападавший находился на лечении в специализированном учреждении, откуда его забрали и поселили дома у потерпевшего, который был лежачим больным. В один из дней свидетели зашли в жилье пострадавшего и обнаружили его с пробитой головой, а подсудимый ходил с агрессивным видом.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику специализированного типа.

Ранее сообщалось, что против россиянки возбудили дело за выстрел из гвоздезабивного пистолета в сожителя.