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05:55, 23 января 2025Интернет и СМИ

В Швейцарии указали на катастрофу для ВСУ в ДНР

NZZ: положение ВСУ в Великой Новоселке в ДНР критическое
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР. Об этом написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

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Автор статьи отметил, что текущие события похожи на отступление ВСУ под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. Тогда украинское верховное командование слишком долго ждало в безвыходном положении.

«Горькая ирония истории для Украины заключается в том, что всего полтора года назад "Великая Новоселка" ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями», — отмечается в публикации NZZ.

Ранее на Украине назвали ситуацию в Великой Новоселке катастрофической для ВСУ. С таким мнением выступил украинский журналист, главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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