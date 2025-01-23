В Швейцарии указали на катастрофу для ВСУ в ДНР

NZZ: положение ВСУ в Великой Новоселке в ДНР критическое

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР. Об этом написала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Автор статьи отметил, что текущие события похожи на отступление ВСУ под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. Тогда украинское верховное командование слишком долго ждало в безвыходном положении.

«Горькая ирония истории для Украины заключается в том, что всего полтора года назад "Великая Новоселка" ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями», — отмечается в публикации NZZ.

Ранее на Украине назвали ситуацию в Великой Новоселке катастрофической для ВСУ. С таким мнением выступил украинский журналист, главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.