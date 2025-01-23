В Венгрии заявили о надежде на урегулирование на Украине из-за контактов Путина и Трампа

Сийярто: Контакты Путина и Трампа дадут надежду на урегулирование на Украине

Контакты между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным дадут надежду на урегулирование на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Если прямые контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будут установлены, то у нас появится очень хорошая надежда на то, что война на территории нашего соседа может наконец закончиться», — сказал он.

Ранее стало известно, что Трамп начал жесткие переговоры с Путиным о завершении конфликта на Украине. Уточняется, что американский лидер активизировал свою критику в отношении главы России как часть стратегии для начала переговоров о завершении российско-украинского конфликта.