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12:32, 23 января 2025Мир

В Венгрии заявили о надежде на урегулирование на Украине из-за контактов Путина и Трампа

Сийярто: Контакты Путина и Трампа дадут надежду на урегулирование на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Контакты между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным дадут надежду на урегулирование на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Если прямые контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будут установлены, то у нас появится очень хорошая надежда на то, что война на территории нашего соседа может наконец закончиться», — сказал он.

Ранее стало известно, что Трамп начал жесткие переговоры с Путиным о завершении конфликта на Украине. Уточняется, что американский лидер активизировал свою критику в отношении главы России как часть стратегии для начала переговоров о завершении российско-украинского конфликта.

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