Варламов посетил Калифорнию и назвал проблему штата

Блогер Варламов заявил, что в Калифорнии проблемы со страхованием недвижимости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Калифорнию и назвал проблему штата. Видео из поездки доступно на YouTube.

Блогер отметил, что в Калифорнии существует проблема со страхованием недвижимости. По его словам, страховые компании отказывали в выплатах многим жителям штата, из-за чего те потеряли в результате пожаров жилье без возможности его восстановления.

«Еще до начала пожаров страховые компании не продлили более полумиллиона договоров страхования жилья в Лос-Анджелесе, некоторые страховщики бесконечно придумывали отговорки для отказа. Например, вам могли отказать, если на вашем заборе рос плющ, так как это пожароопасный плющ, поэтому продлеваться страховка не будет», — рассказал Варламов.

В итоге, как сообщил блогер, некоторые жители штата были вынуждены тратить десятки тысяч долларов на реновацию домов для получения страхового покрытия.

Ранее сообщалось, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке уничтожили более 12 тысяч построек, в том числе одни из самых дорогих жилых домов в стране.