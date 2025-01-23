ВМС НОАК получили первый фрегат типа 054B

Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили первый фрегат типа 054B. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Передача корабля состоялась утром 22 января в одном из военных портов города города Циндао провинции Шаньдун.
Фрегат типа 054B отличает водоизмещение 5 тысяч тонн, наличие стелс-технологий и интегрированной системы управления огневой мощью.
В январе издание Defense News обратило внимание, что Индия в один день спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны.