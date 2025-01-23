ВМС НОАК получили первый фрегат типа 054B

Военно-морские силы НОАК получили первый фрегат типа 054B

Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили первый фрегат типа 054B. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Передача корабля состоялась утром 22 января в одном из военных портов города города Циндао провинции Шаньдун.

Фрегат типа 054B отличает водоизмещение 5 тысяч тонн, наличие стелс-технологий и интегрированной системы управления огневой мощью.

В январе издание Defense News обратило внимание, что Индия в один день спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны.