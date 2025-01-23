Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:29, 23 января 2025Наука и техника

ВМС НОАК получили первый фрегат типа 054B

Военно-морские силы НОАК получили первый фрегат типа 054B
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: DefenseWebTV / YouTube

Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили первый фрегат типа 054B. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Передача корабля состоялась утром 22 января в одном из военных портов города города Циндао провинции Шаньдун.

Фрегат типа 054B отличает водоизмещение 5 тысяч тонн, наличие стелс-технологий и интегрированной системы управления огневой мощью.

В январе издание Defense News обратило внимание, что Индия в один день спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручение после катастрофы с танкерами в Керченском проливе

      Врачи раскрыли неожиданную пользу суши

      Бывшему замгубернатора Севастополя продлили арест

      P.Diddy подал в суд на журналистов

      Германия разместит истребители в Польше

      Москвичам пообещали 15-градусные морозы в марте

      Дочь Ренаты Литвиновой вышла в свет в колье за 19 миллионов рублей

      В российском регионе за расправу над девушкой 15 лет назад задержан мужчина

      Главком ВСУ призвал ввести цензуру в военное время

      Рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше