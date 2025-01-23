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22:22, 23 января 2025Мир

Во Франции раскрыли план Каллас по отправке войск на Украину

Филиппо: Каллас запугивает граждан для оправдания европейских войск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hamad Mohammed / Reuters

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пытается запугать граждан, чтобы оправдать отправку западных войск на Украину. На это указал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По его словам, Каллас намеренно разжигает ненависть к России, убеждая, что страна представляет угрозу для Европы. Филиппо отметил, что таким образом политик, в частности, хочет вызвать страх и навязать ввод европейских войск, в том числе французских, на территорию Украины.

«Сумасшедший человек, которого ЕС выбрал в качестве "высокого представителя", эстонка Кайя Каллас, которая истерично выступает за войну, за НАТО и против России, распространяет ложную информацию, чтобы создать панику и спровоцировать тотальную войну», — заявил он.

Ранее Каллас рассказала, что люди считают ее «ястребом России». «Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — добавила она.

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