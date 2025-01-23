Вода в священном источнике почернела на Крещение и напугала россиян

В Кемеровской области вода в источнике святой Матроны почернела на Крещение

В Кемеровской области вода в источнике святой Матроны почернела на Крещение и напугала россиян. Об этом сообщает издание «Подъем».

Жители города Гурьевск пожаловались, что из трубы на священном источнике, где они набирали родниковую воду, начала течь черная жижа. Произошло это в день православного праздника Крещение Господне, который отмечают 19 января. Явление встревожило россиян, они увидели в нем дурное предзнаменование.

Однако настоятель Свято-Троицкого храма, отец Александр, заверил, что ничего страшного не произошло — в источник просто попали грунтовые воды, которые вскоре смыло потоком. «Никаких мистических знаков тут нет, просто дувануло немножко грунтовой воды, и все. Уже вечером 19-го, буквально через час, водичка чистая была. Обычное природное явление. Там рядом болота находятся, и оттуда иногда попадает вода в источник», — пояснил священник.

Ранее в карельской деревне после строительства трассы исчезла вода из колодца. Местные власти не организовали подвоз питьевой жидкости и предложили жителям пить из пожарных водоемов.