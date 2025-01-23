Военкор объяснил важность взятия под контроль одного села в Харьковской области

Коц: Контроль ВС РФ над селом Западным откроет путь для наступления на Купянск

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале объяснил важность взятия под контроль российских военных одного села в Харьковской области. Речь идет о населенном пункте Западное.

Журналист пояснил, что село небольшое, до начала конфликта в нем проживало около 350 человек, однако оно откроет путь для наступления на Купянск.

«Цель у этого плацдарма может быть лишь одна — наступление на Купянск. После его захвата противник потеряет важнейший логистический узел на этом направлении», — подчеркнул военкор

Ранее Коц объяснил значение взятия Курахово в юго-западной части Донбасса под контроль Вооруженных сил (ВС) России. По словам журналиста, контроль над данным населенным пунктом позволил Российской армии практически полностью зачистить от украинских войск южнодонецкое направление.