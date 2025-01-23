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23:04, 23 января 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к Западу с просьбой насчет России

Зеленский: Запад должен продолжать давить на Россию ради мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные страны должны продолжать оказывать давление на Россию ради мира на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он призвал союзников «не сбавлять обороты». «Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне», — сказал Зеленский.

В этом же видеообращении глава государства оценил идею американского президента Дональда Трампа закончить конфликт на Украине путем снижения стоимости нефти. Он одобрил слова политика, отметив, что энергоресурсы являются одним из важнейших ключей к миру и реальной безопасности.

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