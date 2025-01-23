Зеленский обратился к Западу с просьбой насчет России

Зеленский: Запад должен продолжать давить на Россию ради мира на Украине

Западные страны должны продолжать оказывать давление на Россию ради мира на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он призвал союзников «не сбавлять обороты». «Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне», — сказал Зеленский.

В этом же видеообращении глава государства оценил идею американского президента Дональда Трампа закончить конфликт на Украине путем снижения стоимости нефти. Он одобрил слова политика, отметив, что энергоресурсы являются одним из важнейших ключей к миру и реальной безопасности.