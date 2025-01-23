Зеленский прокомментировал возможную встречу с Трампом

Зеленский заявил об отсутствии даты встречи с Трампом или Келлогом

У Киева в настоящий момент нет точной даты возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом или его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.

«Нет. Была дата, когда господин Келлог собирался прилететь на Украину[, но позже визит был отменен]», — подчеркнул политик.

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Трампом и заявил о планах визита администрации президента США на Украину. При этом он не стал говорить, когда может состоять подобная поездка.

Ранее Зеленский призвал страны Запада отправить войска на Украину. Политик подчеркнул, что западные военные не будут находиться в Киеве, как этого хотят некоторые партнеры.