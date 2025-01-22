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22:31, 22 января 2025Бывший СССР

Зеленский призвал страны Запада отправить войска на Украину

Зеленский призвал к оккупации Украины войсками западных стран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран, пишет РИА Новости.

«Будет здорово, если у нас будут войска», — отметил Зеленский.

При этом он указал на то, что эти военные не будут находиться в Киеве, как этого хотят некоторые партнеры Запада.

Ранее Зеленский заявил, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США. Он также сообщил, что обратился с соответствующей просьбой к президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что украинского лидера рассердила идея о том, что Киеву будет достаточно военной поддержки от европейских союзников.

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