Зеленский призвал страны Запада отправить войска на Украину

Зеленский призвал к оккупации Украины войсками западных стран

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран, пишет РИА Новости.

«Будет здорово, если у нас будут войска», — отметил Зеленский.

При этом он указал на то, что эти военные не будут находиться в Киеве, как этого хотят некоторые партнеры Запада.

Ранее Зеленский заявил, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США. Он также сообщил, что обратился с соответствующей просьбой к президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что украинского лидера рассердила идея о том, что Киеву будет достаточно военной поддержки от европейских союзников.