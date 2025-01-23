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17:12, 23 января 2025Бывший СССР

Зеленскому указали на «проблему посерьезнее»

Депутат Рады Дубинский назвал серьезной проблемой становление Зеленского изгоем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на «проблему посерьезнее», чем утрата территорий и потери армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — заявил депутат.

Дубинский отметил, что на Украине Зеленского считают вором и узурпатором, который несет ответственность за грядущее поражение Киева в конфликте. За пределами страны украинский президент — «упертый дурак», тянущий за собой всех в третью мировую войну, отметил он.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский хочет руководить Украиной один вместе с тесным кругом лояльных помощников, игнорируя мнение оппозиционных сил. Как отмечалось, украинская оппозиция занимает более активную позицию и пытается наладить контакты с новым президентом США Дональдом Трампом.

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