Депутат Рады Дубинский назвал серьезной проблемой становление Зеленского изгоем

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на «проблему посерьезнее», чем утрата территорий и потери армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — заявил депутат.

Дубинский отметил, что на Украине Зеленского считают вором и узурпатором, который несет ответственность за грядущее поражение Киева в конфликте. За пределами страны украинский президент — «упертый дурак», тянущий за собой всех в третью мировую войну, отметил он.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский хочет руководить Украиной один вместе с тесным кругом лояльных помощников, игнорируя мнение оппозиционных сил. Как отмечалось, украинская оппозиция занимает более активную позицию и пытается наладить контакты с новым президентом США Дональдом Трампом.