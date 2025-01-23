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18:19, 23 января 2025Из жизни

Женщина потребовала у ресторана компенсацию 2,8 миллиона долларов из-за горячего соуса

В США женщина выиграла иск против ресторана, где ей подали слишком горячий соус
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Женщина из США подала иск против ресторана из-за слишком горячего соуса барбекю. Об этом пишет Daily Mirror.

19 мая 2023 года жительница Техаса Дженесис Монита вместе с сестрой заехали в один из ресторанов сети Bill Miller Bar-B-Q Enterprises, купили два завтрака навынос и припарковались, чтобы перекусить. В комбо-меню завтрака входили несколько тако с соусом барбекю в отдельной емкости. По словам Мониты, она достала соус, но он оказался таким горячим, что она уронила его на ногу и получила ожоги второй степени.

После этого женщина решила обратиться в суд и взыскать компенсацию за полученный ущерб. Она потребовала у владельцев 2,8 миллиона долларов. Во время судебного процесса Монита и ее адвокат настаивали, что температура соуса составляла 87 градусов по Цельсию, что на 18 градусов выше, чем рекомендации по штату. Присяжные встали на сторону истицы. Таким образом Монита выиграла иск против ресторана и получит крупную выплату.

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