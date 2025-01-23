Журналист Боуз: помощь США во время войны нельзя сравнивать со вкладом СССР

Ирландский журналист Чей Боуз указал на ошибку президента США Дональда Трампа в словах о Второй мировой войне. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам [США] победить нацистов". Ну, все совершенно наоборот», — указал он. Боуз отметил, что нельзя сравнивать помощь Соединенных Штатов со вкладом СССР. В частности, напомнил он, СССР уничтожил 80 процентов военной мощи нацистской Германии. В то же время американская помощь, поступившая по закону о ленд-лизе, составляла не более 10 процентов от общего оснащения советских вооруженных сил. Журналист подчеркнул, что долг был полностью возвращен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бизнесом американскую помощь СССР во Второй мировой войне. «Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес», — пояснил он.