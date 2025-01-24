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03:29, 24 января 2025Россия

Адвокат предупредил о риске попасть в тюрьму из-за перевода по телефону

Адвокат Миронов: Перевод за товар могут расценить как добровольное пожертвование
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Переводы по телефону за различные покупки на рынках или в небольших магазинах довольно популярны, однако они влекут за собой риски. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование», — рассказал Миронов.

Каким образом расходуются эти средства, неясно, добавил эксперт. Скорее всего, они пойдут в доход продавца, однако не исключен и перевод преступникам-террористам. При подобном сценарии обычный покупатель рискует оказаться в числе пособников терроризма, что грозит уголовным наказанием и сроком до десяти лет тюрьмы.

При этом Миронов уточнил, что правоохранительные органы вряд ли отправят на скамью подсудимых того, кто совершил разовую покупку без преступного умысла, например, купив овощи на рынке, но риск потерять время и нервы в процессе весьма значителен.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что аферисты все чаще стали представляться правоохранителями и запугивать россиян тем, что с их банковских счетов и карт якобы перевели деньги за границу для финансирования экстремизма и терроризма.

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