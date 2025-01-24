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18:17, 24 января 2025Из жизни

Айтишница похудела на 23 килограмма за год после замечания пятилетней дочери

В Индии женщина похудела на 23 килограмма за год благодаря домашним упражнениям
Никита Савин
Никита Савин

Фото: i yunmai / Unsplash

В Индии женщина похудела на 23 килограмма за год благодаря простой диете и домашним упражнениям. Ее историю рассказывает The Times of India (TOI).

32-летняя IT-специалистка Субхашри Раутарай к концу 2023 года весила 94 килограмма. Она была недовольна этим, однако окончательно решила взяться за свое здоровье после замечания пятилетней дочери. Та увидела в интернете ролик про девочку и ее мать. «Мама, ты должна выглядеть как моя старшая сестра, когда я выросту, чтобы мы могли меняться платьями», — сказала дочь Раутарай.

Айтишница призналась, что и раньше старалась сбросить вес и ходила в спортзал, однако все прошлые попытки оказались неудачными. В январе 2024-го Раутарай решила применить новую тактику. Она сосредоточилась на диете из домашних блюд и простых домашних упражнениях. Индианка исключила из рациона обработанные продукты из магазина и перестала ходить по ресторанам. Вместо этого она стала есть богатые белками и клетчаткой домашние блюда и пить больше воды.

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Вместо походов в спортзал на первом этапе похудения Раутарай начала гулять на свежем воздухе по 30 минут каждый день, а потом заниматься дома еще по 15 минут. В июле она все же начала ходить в спортзал, где выполняла силовые упражнения.

Раутарай призналась, что первых результатов пришлось ждать несколько месяцев, однако к осени прогресс стал заметен, и она наконец смогла влезть в свои старые платья, которые носила до того, как располнела. В итоге за год ей удалось похудеть с 94 до 71 килограмма.

«Последовательность — ключ к успеху. Если я смогла сделать это, то кто угодно сможет. Мечтайте о большем, не теряйте целеустремленности и результаты придут», — подытожила свой опыт Раутарай.

Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка из США сумела похудеть на 36 килограммов. Она смогла сбросить лишний вес благодаря одному виду танцев.

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