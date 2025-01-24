Беременная фотомодель снялась обнаженной

Английская фотомодель и актриса Эми Джексон снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Беременная супруга звезды телесериала «Сплетница», актера Эда Вествика, поделилась снимком с отдыха в заповеднике Wilderness Reserve, Великобритания. На размещенном кадре манекенщица позировала в одних лишь трусах, демонстрируя на камеру обнаженное тело. При этом знаменитость распустила волосы, прикрыла руками грудь и повернулась к фотографу боком.

«На данный момент это нельзя назвать "купанием нагишом"», — подписала Джексон пост, который набрал 134 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что австралийская модель Габриелла Эпштейн отдохнула на пляже в экстремально открытом бикини.

