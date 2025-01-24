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11:42, 24 января 2025Силовые структуры

Бывшего российского полицейского обвинили в получении взяток и превышении полномочий

Под Красноярском экс-полицейского будут судить за взятки и превышение полномочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярском крае суд рассмотрит дело в отношении бывшего полицейского о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года к старшему инспектору отдела по вопросам миграции через посредника обратился иностранец. Он попросил за деньги оказать содействие в решении вопроса о невыдворении его из России. Полицейский согласился за 30 тысяч рублей. В итоге иностранцу назначали штраф без административного выдворения.

Следователи выяснили, что это не единственный преступный эпизод обвиняемого правоохранителя. В 2023 году он дважды незаконно привлек к административной ответственности гражданина и незаконно зарегистрировал трех иностранцев. За все это сотрудник получал от трех до пяти тысяч рублей.

Дело возбуждено по части 3 статьи 290 («Получение взятки за совершение незаконных действий»), пункта «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесской республике старшего инспектора городского отдела полиции обвинили в вымогательстве крупной взятки.

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