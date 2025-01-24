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15:19, 24 января 2025Силовые структуры

Бывшему ректору БФУ и его заместителю предъявили новые обвинения

СК предъявил новые обвинения экс-ректору БФУ Федорову
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение бывшему ректору Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной по двум эпизодам в рамках расследования уголовного дела о присвоении денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Федоров обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение в особо крупном размере») УК РФ, а Мялкина по части 5, статьи 33, части 4 статьи 160 («Пособничество в присвоении») УК РФ.

Своими действиями Федоров и Мялкина причинили ущерб БФУ на сумму 40,9 миллиона рублей. Федоров и его заместитель были задержаны 8 июля 2024 года. По версии следствия, обвиняемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных.

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