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18:07, 24 января 2025Экономика

Бывшему зампреду ЦБ Скоробогатовой нашли новую должность в банке

Frank Media: Покинувшая ЦБ Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Покинувшая Центробанк Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ. О вероятной новой должности бывшего первого зампреда регулятора сообщает Frank Media.

Источники издания заявили, что Скоробогатова будет курировать международные платежи и все, что с этим связано. Кроме того, в перечень ее задач может войти и финтех-направление.

«Профессионал такого уровня как Скоробогатова — ценное приобретение для группы. На ее плечах в Центробанке был платежный бизнес как таковой — все каналы и форматы, а также регулирование. Она была движущей силой практически всех технологических нововведений, которые ЦБ внедрял в последние годы», — цитирует топ-менеджера одного из крупных банков Frank Media.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ РФ в ноябре. Она покинула должность первого зама Эльвиры Набиуллиной 2 декабря. На этом месте ее заменила глава департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова — ей предстоит курировать работу указанного департамента, а также операционного департамента и департамента финансовых технологий.

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