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15:24, 24 января 2025Силовые структуры

Бывший заведующий отделением удерживал россиянку в психбольнице за взятку от родственника

В Озерске арестован психиатр, удерживавший женщину в клинике за взятку от родных
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Озерске заключил под стражу бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, который на протяжении пяти лет незаконно удерживал в клинике женщину за взятку от ее родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Мужчина подозревается по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий») УК РФ.

По версии следствия, за период в 2016 по 2021 год психиатр получил взятку в размере не менее 882 тысяч рублей от жителя Сургута за незаконное удержание в психбольнице его престарелой родственницы. Сейчас следователи проверяют, не держал ли он в больнице за деньги и других пациентов.

Ранее стало известно, что Четвертый кассационный суд в Краснодаре решит вопрос о территориальной подсудности уголовного дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и четырех ее сообщников, обвиняемых в коррупции, выявленной в судебной системе Ростовской области.

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