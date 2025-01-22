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15:18, 22 января 2025Силовые структуры

Российских судей отдали под суд за взятки

Дело экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой передано в суд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд в Краснодаре решит вопрос о территориальной подсудности уголовного дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и четырех ее сообщников, обвиняемых в коррупции, выявленной в судебной системе Ростовской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Материалы поступили на рассмотрение в Кировский суд Ростова-на-Дону, но прокуратура сочла, что связи обвиняемых могут повлиять на объективность ростовского правосудия, поэтому потребовала передать дело в другой регион.

Золотаревой, ее бывшему заместителю Татьяне Юровой, экс-начальнику управления судебного департамента по Ростовской области Андрею Рощевскому, бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко и полномочному представителю Чеченской Республики в Калининградской области Альберту Романову вменяется семь эпизодов взяточничества за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за смягчение меры пресечения.

26 мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала следователям разрешение на возбуждение уголовного дела против Золотаревой. Месяцев ранее она ушла в отставку на фоне проводимых правоохранительными органами обысков у ростовских судей. Золотарева занимала свой пост с 2015 года.

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