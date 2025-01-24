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06:03, 24 января 2025Интернет и СМИ

Девушка зашла в аккаунт возлюбленного в соцсети и серьезно обеспокоилась

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что серьезно обеспокоилась после того, как зашла в аккаунт возлюбленного в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Большинство комментаторов сочли ее тревогу обоснованной.

25-летняя автор поста рассказала, что перед сном взяла планшет 33-летнего бойфренда, чтобы поиграть в игру, однако зашла в его Instagram. Там девушка перешла на вкладку с рекомендованным контентом и обнаружила среди него множество видео с танцующими юными девушками.

«Все эти девушки кажутся несовершеннолетними, и они танцуют очень провокационные танцы. Мне стоит беспокоиться? Я хотела поговорить с ним об этом утром, но я не могу заставить себя сделать это, я даже не знаю, что ему сказать», — добавила рассказчица. Она уточнила, что бойфренд не подписан ни на одну из девушек, чьи видео соцсеть рекомендовала ему к просмотру.

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В комментариях многие пользователи указали, что Instagram формирует раздел с рекомендованными публикациями на основе алгоритма и с учетом того, на какие посты чаще кликает сам пользователь. «Порой инста показывает тебе сомнительный контент, но никогда не кадры с несовершеннолетними, для этого ты сам должен взаимодействовать с таким контентом», «Алгоритм в Instagram очень точный. Это крайне жутко. Не думаю, что ты преувеличиваешь», «Не думаю, что тебе нужно говорить с ним об этом. Просто уходи от него», — обратились к рассказчице комментаторы. Ряд пользователей также назвал бойфренда девушки педофилом.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как зашла в интернет и случайно узнала неожиданную правду о возлюбленном. После неприятного открытия она решила разорвать с ним отношения.

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