Эксперт по осанке назвала минусы горячей йоги

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова рассказала о минусах горячей йоги, в которой занятия проводятся при температуре 30-40 градусов выше нуля. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что во время такой тренировки возрастает риск обезвоживания. «Повышенное потоотделение выводит не только токсины и шлаки из организма, но и жидкость. Поэтому сразу после практики необходимо восполнить водный баланс», — отметила Махова.

Она добавила, что горячая йога дает большую нагрузку на сердце и сосуды. «Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой», — подчеркнула Махова.

Тренер также отнесла к минусам невозможность заниматься горячей йогой людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, для нее потребуется специальное помещение с поддержанием нужных параметров и температуры.

Ранее инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала пользу йоги для мужчин. Она заявила, что подобный вид тренировок помогает улучшить гибкость, координацию и силу.