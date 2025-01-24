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05:55, 24 января 2025Мир

Франция опровергла наличие данных о планах атаки ЕС Россией

Глава Минобороны Франции Лекорню: Данных о планах России атаковать ЕС нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг наличие данных о планах нападения России на Европейский союз (ЕС) в краткосрочной перспективе. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

При этом он отметил, что существует вероятность «потерпеть поражение, не подвергаясь вторжению». В частности, глава французского оборонного ведомства напомнил об обрыве кабелей в Балтийском море. «Есть вся эта серая зона, где мы не находимся ни в состоянии полной войны, ни в состоянии полного мира», — сказал он.

Лекорню также высказал мнение, что Грузия и Молдавия могут «стать объектом дестабилизации в краткосрочной или среднесрочной перспективе». «Мы должны быть начеку. Это уязвимые страны, в которых много российского вмешательства», — пояснил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что разведывательные службы европейских стран доложили о планах России напасть на Евросоюз в 2028 году. По ее словам, Россия «может проверить обороноспособность ЕС через три-пять лет».

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