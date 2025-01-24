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12:38, 24 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сбор данных об участниках СВО для украинской разведки

На жителя Хабаровска завели дело за передачу Украине данных об участниках СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Хабаровске против россиянина возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и о госизмене. Об этом пятницу, 24 января, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина по заданию украинской разведки собирал информацию об участвующий в специальной военной операции (СВО) земляках с целью нанесения ущерба безопасности вооруженных силам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят местного жителя за шпионаж в пользу украинской разведки.

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