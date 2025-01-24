ФСБ задержала россиянина за сбор данных об участниках СВО для украинской разведки

На жителя Хабаровска завели дело за передачу Украине данных об участниках СВО

В Хабаровске против россиянина возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и о госизмене. Об этом пятницу, 24 января, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина по заданию украинской разведки собирал информацию об участвующий в специальной военной операции (СВО) земляках с целью нанесения ущерба безопасности вооруженных силам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят местного жителя за шпионаж в пользу украинской разведки.