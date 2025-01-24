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19:04, 24 января 2025Бывший СССР

Глава Приднестровья обратился к России, Украине, ООН и Западу на фоне энергокризиса

Глава ПМР Красносельский обратился в ООН на фоне энергокризиса
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Дмитрий Дору / Коммерсантъ

Глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился к ООН, а также к России, Украине и странам Запада на фоне энергокризиса. Об этом сообщает местное издание Newsmaker в своем Telegram.

Издание публикует письмо Красносельского, где тот обращается к Генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать «содействие по прекращению топливно-энергетического кризиса и недопущению гуманитарной катастрофы в Приднестровье». Глава непризнанной республики, в частности, указывает на гуманитарную катастрофу на территории ПМР.

Красносельский также направил аналогичные обращения в адрес президента России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в адрес нового президента США Дональда Трампа и глав государств стран-членов Европейского союза (ЕС).

Официальных ответов никто из вышеперечисленных лидеров не давал.

Ранее сообщалось, что группа граждан в нескольких городах ПМР на фактической границе с Молдавией вышли на протесты из-за энергокризиса. В частности, это произошло в городах Дубоссары и Бендеры.

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