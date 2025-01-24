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11:49, 24 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье люди вышли на митинги к границе с Молдавией

В ПМР тысячи людей вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ из РФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) тысячи людей вышли на митинги, требуя от властей Молдавии пропустить газ из России. Об этом сообщает ТАСС.

Местный телеканал Приднестровья ТСВ передает о сборе людей в городе Дубоссары у моста, ведущего на территорию Молдавии. Люди стоят с флагами ПМР, России и Кубы.

Сообщается также о митинге в приднестровском городе Бендеры. Люди здесь тоже собираются у границы с Молдавией.

Митингующие протестуют с плакатами «Молдова, пропусти газ», «Нет геноциду приднестровского народа», «Молдова виновна в гибели приднестровских граждан». Жители Приднестровья вышли на улице на фоне энергокризиса в непризнанной республике.

20 января президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с призывом выполнить ее обещание и пропустить газ в ПМР. «Уважаемая госпожа Санду. Еще раз призываю: сдержите публично данное Вами слово — обеспечьте поставку газа в Приднестровье», — обратился политик.

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