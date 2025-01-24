Канье Уэст раскрыл размер своего капитала

Рэпер Канье Уэст заявил, что его капитал составляет 2,77 миллиарда долларов

Рэпер Канье Уэст заявил, что его капитал составляет 2,77 миллиарда долларов (почти 272 миллиарда рублей). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В 2025 году чистый капитал Йе составил 2,77 миллиарда долларов. Оценка составлена из его музыкального портфолио и единоличного владении маркой Yeezy», — говорится в заявлении.

Также артист оставил комментарий под собственной публикацией.

«Лаа-ла-ла-ла», — написал Уэст.

Ранее стало известно, что Канье Уэст готовится к запуску собственной линии одежды для женщин. Он описал это событие словом «бойтесь».