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20:33, 24 января 2025Культура

Канье Уэст раскрыл размер своего капитала

Рэпер Канье Уэст заявил, что его капитал составляет 2,77 миллиарда долларов
Андрей Шеньшаков

Фото: Ashley Landis / AP

Рэпер Канье Уэст заявил, что его капитал составляет 2,77 миллиарда долларов (почти 272 миллиарда рублей). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В 2025 году чистый капитал Йе составил 2,77 миллиарда долларов. Оценка составлена из его музыкального портфолио и единоличного владении маркой Yeezy», — говорится в заявлении.

Также артист оставил комментарий под собственной публикацией.

«Лаа-ла-ла-ла», — написал Уэст.

Ранее стало известно, что Канье Уэст готовится к запуску собственной линии одежды для женщин. Он описал это событие словом «бойтесь».

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