Канье Уэст описал запуск женской линии одежды Yeezy словом «бойтесь»

Рэпер Канье Уэст объявил о запуске женской линии одежды бренда Yeezy

Американский рэпер Канье Уэст объявил о запуске женской линии одежды собственного модного бренда Yeezy и описал его словом «бойтесь». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант заявил, что никакие корпорации больше не смогут его использовать. «Все, кто занимается производством одежды, но не работает в Yeezy, — бойтесь. Будьте очень осторожны», — предупредил он, сопроводив пост снимком с черным боди.

При этом в своем сообщении Уэст обвинил спортивный немецкий бренд Adidas в копировании дизайна моделей обуви Foam Runners и Yeezy Slides, напомнив, что их производство было остановлено в 2020 году. «Люди пытались уговорить меня вернуться в Adidas. Их не волновала моя свобода и видение. Теперь они воплощаются в жизнь, и у меня вендетта, как у Джона Уика, против каждой модной компании», — заключил артист.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст выпустил футболку, с помощью которой обратился к Adidas после судов.