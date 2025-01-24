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10:52, 24 января 2025Экономика

Компанию Маска собрались оштрафовать на сотни миллионов долларов

Handelsblatt: Социальной сети X грозит штраф ЕК на сотни миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

Социальная сеть X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, может быть оштрафована Европейской комиссией на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники, осведомленные о ходе соответствующего расследования.

Оно напомнило, что в отношении соцсети с декабря 2023 года ведется несколько расследований. X подозревают в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Если решение будет вынесено не в пользу Маска, то соцсеть должна будет выплатить штраф размером до шести процентов от годового оборота компании.

Маск рассматривает действия европейских властей как вмешательство в свободу выражения и называет Еврокомиссию органом цензуры.

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Ранее бизнесмен рассказывал, что Еврокомиссия будто бы предложила ему незаконную сделку в обмен на отказ от штрафа. Условия ЕК якобы предполагали тихую цензуру некоторых высказываний в социальной сети.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, соцсеть обвиняют в нарушении обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации. Кроме того, есть мнение, что она разрабатывала интерфейс, вводящий пользователей в заблуждение.

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