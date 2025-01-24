Компанию Маска собрались оштрафовать на сотни миллионов долларов

Социальная сеть X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, может быть оштрафована Европейской комиссией на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники, осведомленные о ходе соответствующего расследования.
Оно напомнило, что в отношении соцсети с декабря 2023 года ведется несколько расследований. X подозревают в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Если решение будет вынесено не в пользу Маска, то соцсеть должна будет выплатить штраф размером до шести процентов от годового оборота компании.
Маск рассматривает действия европейских властей как вмешательство в свободу выражения и называет Еврокомиссию органом цензуры.
Ранее бизнесмен рассказывал, что Еврокомиссия будто бы предложила ему незаконную сделку в обмен на отказ от штрафа. Условия ЕК якобы предполагали тихую цензуру некоторых высказываний в социальной сети.
По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, соцсеть обвиняют в нарушении обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации. Кроме того, есть мнение, что она разрабатывала интерфейс, вводящий пользователей в заблуждение.