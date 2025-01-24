Илон Маск раскритиковал алгоритм рекомендаций в соцсети Х

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал алгоритм рекомендаций в социальной сети Х.

«Если я увижу еще одно чертово нацистское приветствие в своей ленте, я сойду с ума. Этот алгоритм — отстой!», — написал он. Владелец платформы также выразил желание «поговорить с менеджером прямо сейчас» по данному вопросу.

Ранее миллиардер Илон Маск, обращаясь к гражданам страны на инаугурации президента США Дональда Трампа, поблагодарил их за вклад в победу на выборах, после чего прижал правую руку к сердцу, а затем вскинул ее вверх. «Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо. Мое сердце с вами», — сказал он. Жест привлек внимание пользователей сети и СМИ по всему миру, а Маск стал мемом. Многие сравнили жест Маска с приветствием, которое популяризовал Адольф Гитлер.