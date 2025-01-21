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19:16, 21 января 2025Интернет и СМИ

Зигующий Илон Маск стал мемом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск, показавший нацистский жест во время выступления после инаугурации президента США Дональда Трампа, вызвал широкие обсуждения в соцсетях и СМИ по всему миру и стал мемом. Фото и видео, высмеивающие бизнесмена, распространились в сети.

Предприниматель, обращаясь к гражданам страны, поблагодарил их за вклад в победу на выборах Трампа, после чего прижал правую руку к сердцу, а затем вскинул ее вверх. Жест Маска привлек внимание пользователей сети — они начали создавать мемы с бизнесменом.

Многие сравнили жест Маска с приветствием, которое популяризовал Адольф Гитлер. Другие сочли это римским салютом, также известным как фашистское приветствие и который позднее начали использовать нацисты. Отмечается, что после разгоревшегося скандала телеканалы CNN и Fox отцензурировали трансляции церемонии инаугурации, удалив фрагмент с жестом Маска.

Изображение: Telegram-канал «Радио Sputnik»

Ранее Маск высказался о своем нацистском жесте после инаугурации Трампа. Бизнесмен напомнил, что раньше он голосовал за демократов, поскольку они казались ему «добрыми, но теперь они стали партией ненависти и раздора», поэтому отныне он поддерживает республиканцев. В конце он добавил, что Демократическая партия начала кампанию против него, используя «различные грязные приемы».

О необычном поведении предпринимателя после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Активный сторонник нового главы Белого дома Илон Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в нацистском приветствии, известном как римский салют.

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