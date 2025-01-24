Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области танк Abrams и свыше 190 военных

За сутки в зоне боевых действий в Курской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский танк Abrams, произведенный в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что группировка войск «Север» за сутки поразила три танка, один из которых — американский Abrams. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в приграничном регионе России 190 военных, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

По последним данным, общие потери ВСУ в Курской области с начала августа 2024 года составили почти 55 тысяч военных, свыше 300 танков и 230 боевых машин пехоты. Также российские военные уничтожили пусковые установки западного производства, ракетные комплексы и другую технику.

Ранее американский танк Abrams заметили на дороге в Курской области и сняли его на видео. На видео попали кадры эвакуации, вероятно, вышедшего из строя танка. Визуальных повреждений на боевой машине нет.