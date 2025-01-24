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08:22, 24 января 2025Экономика

Москвичей предупредили о морозной погоде в пятницу

Гидрометцентр: Легкий мороз и гололедица ожидаются в Москве в пятницу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В пятницу, 24 января, в Москве ожидается облачная погода с легким морозом. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, соответствующий прогноз опубликован на сайте.

В дневное время температура составит от 0 до минус 2 градусов. Осадков практически не будет, но местами возможна гололедица. Ночью в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 4, а по области — до минус 6 градусов.

Также ожидается южный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 27-28 января Москва может побить столетний тепловой рекорд. В эти дни температура воздуха в городе может достигнуть 3 градуса тепла, что на 7-8 градусов превысит климатическую норму месяца

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