Москвичей предупредили о морозной погоде в пятницу

Гидрометцентр: Легкий мороз и гололедица ожидаются в Москве в пятницу

В пятницу, 24 января, в Москве ожидается облачная погода с легким морозом. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, соответствующий прогноз опубликован на сайте.

В дневное время температура составит от 0 до минус 2 градусов. Осадков практически не будет, но местами возможна гололедица. Ночью в Москве столбики термометров могут опуститься до минус 4, а по области — до минус 6 градусов.

Также ожидается южный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 27-28 января Москва может побить столетний тепловой рекорд. В эти дни температура воздуха в городе может достигнуть 3 градуса тепла, что на 7-8 градусов превысит климатическую норму месяца