Мужчинам указали на самый опасный для здоровья алкоголь

Уролог Рахимов назвал пиво самым вредным для мужчин алкоголем

Уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным для мужчин алкоголем. Свое мнение он объяснил в беседе с Ufatime.ru.

Врач назвал пиво самым опасным для мужского здоровья спиртным напитком, потому что в нем содержатся фитоэстрогены. Эти соединения схожи по функциям с женскими половыми гормонами, поэтому, накапливаясь в организме, подавляют выработку тестостерона, ответственного за поддержание либидо и потенции мужчины. Если уровень тестостерона сильно снизится, это может привести к эректильной дисфункции, предупредил Рахимов.

В заключение врач указал на тот факт, что безопасного алкоголя в принципе не существует — любая доза спиртных напитков вне зависимости от вида негативно сказывается на здоровье не только мужчин, но и женщин.

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