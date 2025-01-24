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21:07, 24 января 2025Забота о себе

Мужчинам указали на самый опасный для здоровья алкоголь

Уролог Рахимов назвал пиво самым вредным для мужчин алкоголем
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным для мужчин алкоголем. Свое мнение он объяснил в беседе с Ufatime.ru.

Врач назвал пиво самым опасным для мужского здоровья спиртным напитком, потому что в нем содержатся фитоэстрогены. Эти соединения схожи по функциям с женскими половыми гормонами, поэтому, накапливаясь в организме, подавляют выработку тестостерона, ответственного за поддержание либидо и потенции мужчины. Если уровень тестостерона сильно снизится, это может привести к эректильной дисфункции, предупредил Рахимов.

В заключение врач указал на тот факт, что безопасного алкоголя в принципе не существует — любая доза спиртных напитков вне зависимости от вида негативно сказывается на здоровье не только мужчин, но и женщин.

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