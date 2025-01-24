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06:03, 24 января 2025Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили железные поводы отказаться от второго свидания

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Женщины и мужчины обсудили поводы отказаться от второго свидания, которые считают наиболее вескими. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для многих пользователей «красным флагом» стали подробности о детях человека, которыми он не удосужился поделиться заранее.

Она случайно упомянула, что потеряла опеку над пятью детьми!

Inevitable-College-3пользователь Reddit

Привела своего ребенка в ресторан, даже не сказав мне, что у нее есть дети, затем увидела на улице свою подругу, встала и оставила меня с ребенком, которого я никогда не встречал, и 15 минут болтала на улице!

SoulBlightRaveLordsпользователь Reddit

Некоторых мужчин оттолкнул беспорядок в квартире потенциального партнера.

Ее квартира выглядела так, будто ее разорили волки. Я не преувеличиваю. Это была городская квартира, поэтому я совершенно уверен, что волков там не было. Большая часть мебели была опрокинута. Коробки повсюду. Вперемешку белье, еда и мусор

wut3vaпользователь Reddit
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Женщинам же пришлись не по вкусу разговоры о бывших партнерах и партнершах на первом свидании.

Мы пошли в небольшую кондитерскую. Он постоянно говорил о своей бывшей, показывал ее фотографии. Якобы забыл свой бумажник «из-за депрессии». Затем, когда понял, что я не особо участвую в разговоре, спросил меня, не перевожу ли я его во френдзону. Я сказала, что нет. Спросил, хочу ли я заняться сексом. Хм, нет, спасибо

fabulouscow123пользовательница Reddit

Ранее на Reddit женщины перечислили мужчинам виды домашней одежды, которую считают самой сексуальной. Многие посоветовали мужчинам появляться в спальне в серых джоггерах из тонкой ткани или пижамных брюках.

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