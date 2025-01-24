Мужчины поделились самыми неловкими инцидентами во время секса

Пользователи социальной сети X (бывший Twitter) поделились произошедшими с ними неловкими инцидентами во время секса. Самые интересные из них отобрало издание Mirror.

Так, у партнерши одного из рассказавших о своем опыте мужчин случился приступ астмы.

Мне пришлось вынести ее обнаженной на улицу, чтобы она смогла подышать свежим воздухом. Соседи услышали шум и выглянули в окно, а мы стоим там голые

пользователь соцсети X

Другой мужчина вспомнил сразу после секса шутку и быстро пожалел об этом.

Я был первым у своей бывшей, и после того как мы закончили, я случайно начал думать о меме про горилл и громко рассмеялся. Она заплакала: думала, что я смеюсь над ней. Пришлось объяснять, что меня развеселил мем про сексуальные утехи горилл пользователь соцсети X

Еще один пользователь рассказал, как его «сломал» шестичасовой секс с одной женщиной.

Мы делали это на протяжении шести часов в четыре захода, а когда закончили, она полчаса подождала и спросила, успеем ли мы еще, прежде чем вернется ее соседка по комнате. Я разрыдался пользователь соцсети X

Одного из мужчин, когда тот был студентом, мать застала занимающимся сексом с однокурсницей.

Мама зашла в комнату, когда я доставлял удовольствие своей великолепной однокурснице. И вот она буквально стоит в двери и говорит: «Сынок, эта девушка тебе не подходит». С тех пор я такой пользователь соцсети X

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, навредить могут устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.