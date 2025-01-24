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03:07, 24 января 2025Бывший СССР

На Украине с рельсов сошел поезд с грузом для ВСУ

Власти Ровненской области Украины подтвердили подрыв поезда с грузом для ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: eberhard grossgasteiger / Unsplash

В Ровненской области Украины подорвали железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошел поезд с грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как пишет РИА Новости, за ЧП стоит пророссийское сопротивление.

Факт инцидента без подробностей подтвердил глава местной областной администрации Александр Коваль в Telegram-канале. По его словам, на одном из объектов «Украинской железной дороги» в Дубенском районе в ночь на 22 января «произошла внештатная ситуация». Другие детали случившегося неизвестны, Коваль пообещал предоставить их по завершении оперативных действий.

По данным агентства, ЧП произошло в районе населенного пункта Судобичи. Кроме того, утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место инцидента отправляли спецтехнику и полицию.

В прошлом году диверсия на железной дороге произошла в Одесской области Украины. Сотрудники железнодорожной станции во время проверки обнаружили металлические предметы, которые установили на рельсы.

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