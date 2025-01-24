На Украине сообщили о продвижении российских войск в Великой Новоселке

DeepState: ВС России продвинулись и зашли в центр Великой Новоселки в ДНР

Российские войска продвинулись в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в Telegram.

Как видно на карте проекта, Вооруженные силы (ВС) России за сутки зашли в центр поселка. Кроме того, им удалось продвинуться на севере населенного пункта.

Сообщается, что также подразделения Российской армии продвинулись вблизи села Дачное, расположенного на западе от Курахово, поселка Удачное на юго-западе от Покровска, а также в Новоелизаветовке в Донецкой народной республике (ДНР), в Макеевке в ЛНР, в Табаевке и Западном в Харьковской области.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что часть гарнизона Вооруженных сил Украины на юге Великой Новоселки полностью окружена. По его словам, в настоящий момент идет пошаговая зачистка целых кварталов Великой Новоселки от украинских солдат.