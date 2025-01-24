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01:05, 24 января 2025Бывший СССР

На Украине захотели наладить отношения с Трампом через его жену

NYT: Власти Украины обсуждали покупку прав на перевод книги Мелании Трамп
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти Украины задумались о покупке прав на перевод на украинский язык книги жены американского президента Дональда Трампа Мелании, чтобы наладить отношения с политиком. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, украинские чиновники рассматривали такую возможность, однако окончательное решение пока не принято. «Дискуссия описана не более чем как "мозговой штурм" советников [президента Владимира] Зеленского об установлении хороших отношений с Трампом», — уточняется в статье.

Речь идет об автобиографической книге первой леди «Мелания».

Ранее Зеленский заявил, что общение Трампа с Киевом должно быть в приоритете над Москвой. До этого он заверил, что украинцы готовы работать с американцами для достижения «настоящего мира». По его словам, приход Трампа к власти является шансом, которым Киеву нужно воспользоваться.

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